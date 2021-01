« Escobar : l’héritage maudit » : les deux derniers épisodes à voir vendredi 15 janvier sur RMC Story (vidéo)

A ne pas manquer ce vendredi 15 janvier à 21:05 sur RMC Story les deux derniers épisodes de la série documentaire « Escobar : l’héritage maudit » réalisée par David Perissere et Thomas Misrachi.

A travers cette série documentaire inédite, retracez l’incroyable histoire de Juan Pablo Escobar, le fils du plus grand baron de la drogue.

Grâce à des témoignages exclusifs, des archives familiales inédites jamais dévoilées auparavant, ainsi que des documents historiques, c’est un destin extraordinaire que confie cette production de quatre épisodes.

Pour cette dernière soirée, plongez dans la nouvelle vie que Pablo Escobar a affligé à sa famille après sa mort, et découvrez comment son fils Juan Pablo a décidé d’assumer son héritage pour se consacrer à une lutte qui lui est chère : celle de la drogue.

Épisode 3 La chute

Pour leur survie, Juan Pablo Escobar et sa famille se retrouvent obligés de changer d’identité. N’étant plus les bienvenues dans leur pays natal, ils quittent la Colombie. Nouvelles identités, nouveaux pays, les milliardaires se retrouvent appauvris.

Retracez la nouvelle vie des héritiers de Pablo Escobar, contraints de s’adapter et de se réinventer pour protéger leur futur.

Épisode 4 La malédiction

Malgré la volonté de la famille Escobar de se fondre dans la société et de vivre une vie la plus normale possible, ils sont toujours rattrapés par le fantôme de Pablo Escobar et cet héritage maudit.

A travers cet épisode, découvrez comment Juan Pablo Escobar décide d’assumer son héritage, afin d’en faire une force.