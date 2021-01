Soirée spéciale consacrée à Georges Pernoud, l'homme qui aimait la mer, ce soir sur France 3

Ce vendredi 15 janvier à 21:05, France 3 et l’équipe de Thalassa vous proposent de retrouver Georges, le capitaine et son équipage, sa voix, son rire et de faire plus ample connaissance avec celui qui nous a incité à ouvrir les yeux sur le monde.

Au cours de cette émission spéciale, vous allez entendre des témoins rappeller comment Georges Pernoud a modifié le cours de leur vie, en racontant leur histoire, en soutenant leur passion, en les aidant à accomplir leur mission. Comment également, il a permis aux marins, aux navigateurs, à celles et ceux engagés en faveur de la protection de l’environnement et aux amoureux des grands espaces marins, de démontrer que « la mer est une grande pourvoyeuse de rêves » comme il l’appelait. Lors de cette soirée, vous allez redécouvrir son parcours depuis sa naissance à Rabat à Maroc. Vous allez comprendre où et comment sont nées sa passion pour la mer et les valeurs qui l’on conduit à la création de Thalassa. Dès les débuts du magazine, il s’est intéressé au travail des scientifiques, il a rapidement compris que la mer serait également « notre planche de salut » pour reprendre ses mots. Or en 1975, la conscience écologique était loin d’être aussi développée qu’aujourd’hui. Celles et ceux dont Georges a soutenu l’engagement parlent de lui comme d’un visionnaire. Au travers de toutes ces histoires d’hommes et de femmes, il a permis aux téléspectateurs d’atteindre des lieux méconnus, de rencontrer des personnes difficilement accessibles et de nous faire ressentir d’intenses émotions par procuration. En 1990, le programme Thalassa se découvre un petit frère. Georges Pernoud créé Faut pas Rêver pour prolonger le voyage et les rencontres au-delà des mers. Fortes de l’enseignement et des valeurs transmises par leur capitaine, Thalassa et Faut pas rêver poursuivent leurs missions sur France 3. Les équipes continuent de voyager, de raconter des histoires. Rendez-vous, dimanche 17 janvier à 15:15 pour un nouvel épisode de Thalassa. Ce programme est diffusé sur TV5 Monde et sur TV5 Québec Canada.

