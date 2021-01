“Faites entrer l’accusé” : « Siegler-Moris, retour à la case prison », dimanche 17 janvier sur RMC Story

Dimanche 17 janvier à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 consacré à l'affaire Philippe Vuillet.

Un meurtre, deux coupables. Qui, de Franck Siegler ou Robert Moris, a assassiné Philippe Vuillet ?

Cette affaire est celle de deux complices récidivistes, qui se renvoient la balle, parce qu’ils refusent d’admettre qu’ils ont tué un homme sans raison, sans mobile... Un homme qui vivait tranquillement en Alsace, aux côtés de sa compagne, et ne demandait qu’une chose : avoir des amis et se lancer dans le métier dont il rêvait, la puériculture. Un amour des enfants, que Siegler et Moris n’ont peut-être pas compris...

Quand Sylvie rentre chez elle, ce 20 mars 2007, elle sait que Philippe sera de bonne humeur, qu’il aura plein de choses à lui raconter.