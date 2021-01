« Sous-marins : le mythe des profondeurs », mardi 19 janvier sur ARTE (vidéo)

En moins de deux siècles, les submersibles ont connu de formidables évolutions technologiques. Retour sur leur histoire, de l’exploration des fonds marins à leur rôle stratégique lors des conflits, mardi 19 janvier à 20:50 sur Arte.

Ce premier volet retrace le développement des submersibles du milieu du XIXe siècle jusqu’au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Conçus au départ pour réaliser l’exploration des fonds marins, ils ont bénéficié au fil des décennies de nombreux progrès techniques permettant d’assurer l’autonomie en oxygène des équipages, de concevoir des coques résistant aux pressions en eaux profondes, et d’améliorer leur vitesse grâce à de nouveaux modes de propulsion.

Maîtrise des mers

Permettant de se déplacer en surface et dans les profondeurs des océans, les sous-marins, qui font rêver depuis toujours, ont connu au cours des deux derniers siècles une fulgurante évolution technologique. Illustrées par de riches archives, les interventions de sous-mariniers, d’historiens et d’experts replacent chacune des grandes avancées techniques dans leur contexte historique, et éclairent le rôle joué par les submersibles lors des deux premiers conflits mondiaux pour assurer aux belligérants la maîtrise des mers, au prix le plus souvent de naufrages dramatiques et de lourdes pertes humaines, tant civiles que militaires.