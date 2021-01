“Des racines et des ailes” : « Sur les chemins du Mont-Saint-Michel », mercredi 20 janvier sur France 3

Mercredi 20 janvier à 21:05 dans “Des racines & des ailes”, Carole Gaessler nous emmène sur les chemins de randonnée qui convergent vers le Mont-Saint-Michel et son abbaye gothique, surnommée « la Merveille de l’Occident ». Ce site grandiose fut l’un des plus grands sanctuaires de pèlerinage de l’Occident chrétien, au Moyen Âge, avec Rome, Jérusalem et Saint-Jacques-de-Compostelle.

Ces chemins du Mont-Saint-Michel sont aujourd’hui en pleine renaissance ! Printemps 2020 : un moment unique dans l’histoire du Mont. L’historien François Saint-James nous ouvre les portes de la Merveille, vide et silencieuse, à la fin du premier confinement. Derniers jours de quiétude, car l’abbaye va bientôt rouvrir ses portes aux visiteurs. En coulisse, les sœurs de la communauté de Jérusalem préparent activement le retour des pèlerins. Pendant ce temps, dans l’Orne, à Champsecret, un groupe de 40 randonneurs, venus de toute la France, se met en marche. Bertrand Leroy a créé en 2010 l’association « Le Sentier ». C’est lui qui va guider les débutants comme les habitués à travers le bocage normand, et les forêts escarpées, avant de franchir à pied la baie, parmi les sables mouvants, jusqu’au Mont-Saint-Michel. Un voyage de 100 km éprouvant et émouvant. François-Xavier Maigre est journaliste au Pèlerin magazine. Nous le suivons, au cours de son enquête, sur le chemin aux Anglais, qui relie Barfleur au Mont-Saint-Michel — un magnifique parcours entre terre et mer. Puis, nous survolons avec lui un autre grand chemin du Mont-Saint-Michel : la voie des Plantagenêts, qui part, plus au sud, de la région angevine. Josiane Martineau se lance dans le voyage de sa vie : rejoindre le Mont-Saint-Michel à vélo, en solitaire. La jeune Québécoise s’est préparée durant plusieurs mois. Elle veut suivre, pendant 5 jours, la « Véloscénie », un parcours créé en 2012, entre routes balisées, pistes aménagées et chemins forestiers. Au départ de Chartres, elle découvre les paysages du Perche et des sites historiques comme le château médiéval de Nogent-le-Rotrou. L’architecte Arnaud Paquin restaure des monuments qui constituent tous de grandes étapes sur le chemin du Cotentin. Il nous fait découvrir la cathédrale Notre-Dame de Coutances mais aussi le prieuré d’Ardevon, la base arrière du Mont-Saint-Michel. A Alençon, dans l’Orne, il mène une opération historique : le déménagement du Carmel. Un grand moment pour cet architecte, comme pour les Carmélites ! Un film inédit de 110 minutes réalisé par Caroline Conte et Mélodie Proust.

0 Partages



Partager

Imprimer