“Le monde en face”: « Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir », mardi 26 janvier sur France 5

A découvrir mardi 26 janvier à 20:50 sur France 2 dans “Le monde en face”, le documentaire « Charlie, le journal qui ne voulait pas mourir » réalisé par Hugues Nancy.

En septembre 2020, au Palais de justice de Paris un procès s’ouvre pour juger ceux qui ont participé à la tentative meurtrière de destruction d’un journal qui n’a pour seules armes que quelques dessins.

Ce procès historique, c’est celui de ces journées de janvier 2015, quand la France assiste à la mort en direct d’un journal dont la rédaction est sauvagement assassinée, celle-là même qui avait fait renaître Charlie Hebdo en 1992.

2020 : dans un bunker à Paris, une nouvelle rédaction épaulée par les victimes et les proches des victimes de l’attentat de 2015, fait toujours vivre la liberté d’expression…

A partir du procès des attentats de janvier 2015 et en immersion dans la rédaction actuelle du journal, le documentaire reviendra en archives, en témoignages et en dessins sur l’histoire de Charlie Hebdo, ce journal qui refuse de mourir pour défendre notre fondamentale liberté d’expression. Un film historique et patrimonial pour un combat indispensable.

Note d’intention de Hugues Nancy

Rares sont les Français qui n’ont pas eu le cœur étreint de tristesse en janvier 2015 à l’annonce de l’attentat contre la rédaction de Charlie Hebdo qui a entraîné la mort de dessinateurs qui nous avaient accompagnés depuis tant d’années, Honoré, Cabu, Wolinski, Tignous, Charb, sauvagement assassinés aux côtés de Bernard Maris, Elsa Cayat, Franck Brinsolaro, Mustapha Ourad, Michel Renaud, Frédéric Boisseau et Ahmed Merabet.

Cinq années plus tard, du 2 septembre au 16 décembre 2020, se déroule le procès des complices présumés des deux assassins, Cherif et Said Kouachi. C'est le premier grand procès de la vague d'attentats qui a ensanglanté la France en 2015. Un procès qui regroupe l’attaque de Charlie Hebdo avec les jours suivants, l’assassinat de Clarissa Jean-Philippe à Montrouge puis la prise d’otage de l’Hypercasher, qui a entrainé la mort de Yohan Cohen, Philippe Braham, François-Michel Saada et Yoav Hattab .

C’est à partir du déroulement de ce procès que nous proposons de revenir sur le traumatisme qu’a vécu le pays en janvier 2015 et au-delà, sur le combat nécessaire d’un journal qui tente par tous les moyens de préserver la liberté d’expression en France, encore et toujours.

1992, 2015, 2020. Trois dates. Trois moments clés pour raconter l’incroyable aventure éditoriale et humaine d’une rédaction qui va connaître le pire, mais qui comme le Phoenix renaissant de ses cendres, ne va jamais cesser de se relever pour porter haut le flambeau de la caricature politique et de la satire, une liberté fondamentale née dans notre pays au moment de la révolution française en 1789.

Et alors qu’en 2015 une immense mobilisation citoyenne avait scandé « Je suis Charlie », l’effroi et la colère vont à nouveau retentir dans le pays quand ce procès historique va brutalement être percuté par l’actualité et que plusieurs attentats islamistes vont à nouveau ensanglanter la France. Une actualité dramatique au moment où la rédaction de Charlie Hebdo, réfugiée dans un local protégé à une adresse tenue secrète, devait fêter ses 50 ans. Ses nouveaux dessinateurs comme Alice, Juin veulent plus que jamais montrer que Charlie est toujours vivant et que la liberté d’expression est définitivement un sport de combat.

Hugues Nancy a aussi réalisé Simone Veil, album de famille / Une si belle époque! et François Mitterrand, albums de famille.

Intervenants (par ordre d'apparition) :

Riss, directeur de la publication de Charlie Hebdo

Coco, dessinatrice à Charlie Hebdo

Simon Fieschi, salarié de Charlie Hebdo

Caroline Fourest, ancienne journaliste à Charlie Hebdo

Philippe Val, ancien directeur de la publication de Charlie Hebdo

Alice, dessinatrice à Charlie Hebdo

Juin, dessinateur à Charlie Hebdo

Richard Malka, Avocat de Charlie Hebdo depuis 1992

Antonio Fischetti, Journaliste à Charlie Hebdo

Avec des textes de Yannick Haenel, illustrés par des dessins de Boucq.

Après la diffusion du documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat.