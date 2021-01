« 2050 Climat & Déchets : peut-on encore éviter le pire ? », mercredi 27 janvier sur W9

Dans le cadre de la “Semaine Green” du Groupe M6, W9 diffusera mercredi 27 janvier deux documentaires : « 2050 Climat : peut-on encore éviter le pire ? » et « 2050 Déchets : peut-on encore éviter le pire ? ».

21:05 2050 Climat : Peut-on encore éviter le pire ?

Et si dans quelques décennies le monde entier basculait dans un chaos climatique ? On nous promet le pire. Mais qu'en est-il vraiment ? D'ici 2100, la moitié de la population pourrait être menacée par au moins trois catastrophes climatiques : sécheresses, famines, inondations.

Et la France ne sera pas épargnée. Le pays est déjà secoué par le réchauffement climatique : canicules à répétitions, inondations meurtrières ou encore glissements de terrains…

Découvrez des reconstitutions futuristes entrecoupées de séquences qui feront revivre les grandes catastrophes climatiques, qui ont secoué la planète, et d'interventions chocs de spécialistes du réchauffement climatique…

À la suite du documentaire, retrouvez 4 invités en plateau :

Yves Cochet : ancien ministre de l'écologie, membre d'Europe Ecologie Les Verts, il est le précurseur de la Collapsologie en France. Auteur de l'essai « Devant l'effondrement », il démontre que le compte à rebours a commencé.

Laurent Alexandre : chirurgien, essayiste, entrepreneur et vrai climato-sceptique, il pense qu'il faut tout faire pour combattre Greta Thunberg, la célèbre militante suédoise qui lutte contre le réchauffement climatique.

Emmanuelle Ducros : journaliste à « L'Opinion », elle se bat contre ceux qui utilisent la peur comme arme pour paniquer la population française.

Julien Vidal : fondateur du projet « Ça commence par moi », il s'est lancé le défi de tester et d'adopter une action éco-citoyenne chaque jour pendant 1 an. Il partage son expérience à travers un livre et a répertorié ses 365 actions sur le site internet cacommenceparmoi.org

23:00 2050 Déchets : Peut-on encore éviter le pire ?

L'humanité pourrait-elle un jour disparaître, anéantie par ses déchets ? Si ce scénario catastrophe relève aujourd'hui de la fiction, il pourrait pourtant devenir réalité, à courte échéance. En effet, d'après un rapport de la banque mondiale, si rien ne change, la production mondiale de déchets augmentera de 70% d'ici 2050. Et les conséquences pourraient se révéler catastrophiques.

Car si la planète suffoque sous les déchets, ses habitants risquent de voir leur santé directement menacée par les animaux nuisibles qui proliféreront. Des émanations toxiques pourront empoisonner les humains, via l'air qu'ils respirent, l'eau qu'ils consomment, ou les aliments qu'ils ingèrent.

Grâce à « 2050 », vous allez découvrir notre futur tel qu'il pourrait être si nous ne faisons rien pour inverser la tendance. Pourquoi le pire est possible. Et comment nous pouvons l'éviter.

À la suite de ce nouvel épisode « 2050 » consacré aux déchets, Stéphanie Renouvin accueille en plateau plusieurs invités experts qui débattront autour de ces enjeux environnementaux :

Laura Chatel : membre de l'association Zéro Waste France, elle a coécrit le livre « Territoires Zero Waste » qui est un guide pratique pour révolutionner la gestion locale des déchets.

Lauriane Rossi : elle est députée LREM des hauts de Seine et membre de la commission du développement durable.

Les frères Bogdanov : les célèbres jumeaux français, animateurs, producteurs et essayistes.

Hélène de Vestele : après un tour du monde et des postes à responsabilité diplomatique, elle a lancé sa propre entreprise de sensibilisation au ZeroWaste (zéro-déchet).