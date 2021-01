“Un criminel dans ma famille” : « Le crime dénoncé », jeudi 28 janvier sur RMC Story

Dans ce troisième épisode de la série documentaire “Un criminel dans ma famille”, diffusé jeudi 28 janvier à 21:05 sur RMC Story, découvrez l’histoire de deux familles détruites par la folie d’un de leur proche.

Un soir de mars 2010, alors que Mireille et Pierre rentraient des obsèques de la mère de Pierre, celui-ci a tout à coup avoué à son épouse avoir tué sa mère. Persuadée que son mari était une fois de plus en proie aux délires psychiques et médicamenteux qui le hantaient depuis des années, Mireille décide de garder ce secret pour elle.

Mégane elle n’a pas hésité à dénoncer son père, quand un jour de septembre 2016 elle a découvert le corps de sa demi-soeur tuée par plusieurs coups de marteau.

Dévastée, Mégane essaye de se reconstruire après le crime de son père qui l’a privé de sa demi-soeur.

“Un criminel dans ma famille” : « Le crime dénoncé », jeudi 28 janvier à 21:05 sur RMC Story.