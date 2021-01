« L'homme qui aimait les ours », lundi 1er février sur France 3

Lundi 1er février à 21:05, France 3 diffusera « L'homme qui aimait les ours », un documentaire inédit réalisé par Alexis Barbier-Bouvet.

Dennis a passé sa vie avec les ours polaires. C’est le meilleur guide de la baie d'Hudson. Aujourd'hui, il part pour une dernière expédition. Le vieil homme veut savoir comment son animal fétiche résiste au réchauffement.

Dans le grand nord canadien, l’hiver perd chaque année du terrain. La banquise fond toujours plus tôt, raccourcissant la période de chasse de l'ours. Comment le plus grand prédateur sur terre s’adapte-t-il ?

Pendant un an, Dennis va suivre les traces de cette espèce unique. Il va observer les naissances et l’incroyable dévouement des mères pour leurs oursons. Assister aux combats des grands mâles et à leur festin de phoques, au printemps. Découvrir aussi comment l’ours traverse cette saison en enfer qu’est pour lui l’été. Heureusement, le Roi du Nord est un monstre d’adaptation. Au bout du voyage, Dennis, l’homme qui aimait les ours, va retrouver des raisons d’espérer.

Les intervenants :

Dennis Compayre, Expert et guide polaire à Churchill. Personnage principal et narrateur du commentaire.

Robert Rockwell, Professeur à l’université de New-York, biologiste et écologiste expert des populations animales arctiques comme les oiseaux migrateurs et les ours polaires.

Dixon Hunter, Guide polaire, ami de Dennis, et fixeur.

Dick Hunter, Père de Dixon Hunter, ami de Dennis, guide polaire et fixeur.

Greg Rennie, Habitant de Churchill et ami de Dennis.