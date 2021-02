« Nous Paysans » : soirée continue sur le monde agricole, mardi 23 février sur France 2 (vidéo)

Mardi 23 février à partir de 21:05, France 2 proposera une soirée spéciale en continue présentée par Julian Bugier sur le thème de l'agriculture.

Le documentaire « Nous Paysans » sera suivi d’un débat présenté par Julian Bugier, des documentaires « L’Installation » (Infrarouge) et « La Nouvelle Clé des champs » (Infrarouge).

21:05 « Nous Paysans »

C’est l’histoire de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. L’histoire d’une incroyable épopée, celle des paysans français qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde être profondément bouleversé. Alors qu’ils constituaient autrefois la grande majorité du pays, ils ne sont plus aujourd’hui qu’une infime minorité, mais se retrouvent confrontés à un défi immense : comment continuer à nourrir la France ?

De la figure du simple métayer décrit par Émile Guillaumin au début du XXe siècle au lourd tribut payé par les paysans durant la Grande Guerre, des prémices de la mécanisation dans l’entre-deux-guerres à la figure ambivalente du paysan sous l’Occupation, de la course effrénée à l’industrialisation dans la France de l’après-guerre à la prise de conscience qu’il faut désormais repenser notre modèle agricole et inventer l’agriculture de demain, le film revient sur la longue marche des paysans français. Un siècle au cours duquel une France autrefois morcelée en de nombreuses régions, aux langues et aux traditions variées, va s’unir. Un siècle au cours duquel les campagnes vont lutter pour se moderniser et connaître des changements sociaux sans précédent.

Pour la première fois, cette histoire nous est racontée par les paysans eux-mêmes. À travers leurs témoignages, des archives exceptionnelles et la voix de Guillaume Canet, Nous Paysans nous fait découvrir toute la richesse et la diversité de cette France agricole qui est non seulement notre passé mais aussi notre avenir.

Un film de Fabien Béziat et Agnès Poirier. Écrit en collaboration avec Hugues Nancy. Avec la voix de Guillaume Canet. Images d’archives colorisées. Produit par Program33.

22:40 Le débat

Julian Bugier animera un débat, entouré de nombreux invités.

23:35 « L’Installation »

Le monde agricole français est en crise. Chaque jour, c’est plus de 200 fermes ne trouvant pas de repreneurs prêts à affronter cette vie de travail et de conditions pénibles qui disparaissent. Et pour les futurs agriculteurs ayant choisi de relever le défi, la fin prochaine du modèle agro-chimique mis en place dans les années 1950 et l’urgence environnementale provoquent de nombreux questionnements. Comment produire mieux et de façon durable ? Comment réinventer ce métier dur et exigeant ?

Audrey et Lauriane, deux citadines qui ont décidé de changer de vie pour se consacrer à l’élevage, font partie de ces agriculteurs de demain. Elles reprennent Kervily, une ferme laitière située en Centre-Bretagne que Jean-Yves et Babeth ont façonné depuis trente ans. Une ferme à taille humaine, où les animaux pâturent toute l’année. Une ferme biologique, durable et… rentable !

Le temps d’une saison, L’Installation suit ce passage de relais entre deux générations d’agriculteurs. Un film délicat qui offre la vision d’une autre forme d’agriculture possible.

00:30 « La Nouvelle Clé des champs »

Ce film propose une immersion en Puisaye, à 170 kilomètres de Paris, dans l’Yonne, au nord de la Bourgogne, un territoire rural où l’agriculture n’est plus la principale activité. Un territoire qui représente bien le tissu qui fait la France, et où les clichés sur la ruralité sont progressivement recouverts par une réalité différente, souvent innovante et parfois troublante.