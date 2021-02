« Leonardo DiCaprio : Most Wanted ! », vendredi 5 février sur ARTE

De Titanic de James Cameron, qui a déclenché une "Leomania" planétaire, aux rôles plus sombres de la maturité, ARTE propose vendredi 5 février à 23:10 le portrait documenté et touchant d’un acteur virtuose.

Encouragé par ses parents, Leonardo DiCaprio apparaît tout jeune dans plusieurs séries américaines et, à l’approche de la vingtaine, donne déjà la réplique à Robert De Niro (Blessures secrètes). Un second rôle face à Johnny Depp dans Gilbert Grape lui vaut dans la foulée sa première participation aux Oscars – nommé depuis à cinq reprises, il a reçu la statuette pour The Revenant, en 2016. À 23 ans, son personnage de héros romantique à la gueule d’ange dans Titanic de James Cameron, aux côtés de Kate Winslet, suscite une véritable "Leomania" et le propulse au rang de star planétaire.

L’ascension du jeune acteur charismatique jusqu’au sommet d’Hollywood aura été d’une rare fulgurance. Mais le succès ne lui fait pas perdre la tête. Cherchant à se défaire de son image de sex-symbol et de post-ado turbulent, dont la vie privée fait les délices des tabloïds, Leonardo DiCaprio enchaîne les collaborations avec Martin Scorsese (Aviator, Le loup de Wall Street...), et dévoile une maturité surprenante en osant plonger sans filet dans les abysses les plus sombres de ses personnages.

"Une des choses qui fascinent le plus dans cette histoire est de voir ce jeune homme incroyablement séduisant, intelligent et plein de vie se métamorphoser en un adulte hanté par ses failles et ses tares", analysera le réalisateur de Taxi Driver, que DiCaprio considère comme son mentor.

Citoyen engagé

À travers des extraits de films, des archives d’interviews et les éclairages de critiques de cinéma, Henrike Sandner retrace la carrière d’un jeune acteur devenu un monstre sacré du septième art et un citoyen engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique.