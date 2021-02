“Le Doc Stupéfiant” : « RImbaud, jeune et maudit », mercredi 3 février sur France 5 (vidéo)

A découvrir mercredi 3 février à 20:50 sur France 5 dans “Le Doc Stupéfiant”, le film « RImbaud, jeune et maudit » de Raphaëlle Baillot et Jérôme Bermyn avec la participation de Léa Salamé.

Arthur Rimbaud conteste tout : l’autorité, la bourgeoisie, l’hétérosexualité...

Pourtant, 130 ans après sa mort, certains voudraient panthéoniser cette icône de la jeunesse et de la révolte. Son génie artistique, ses amours avec Verlaine, sa vie de bohème et son renoncement à toute vie littéraire ont forgé sa légende. Les artistes du monde entier (de Bob Dylan à Serge Gainsbourg) et même les politiques s’en inspirent, faisant d’Arthur Rimbaud une icône intemporelle.

Les plus grands spécialistes (Alain Borer, André Guyaux, Lucille Pennel, Agnès Spiquel…) nous dessinent un portrait iconoclaste du géant de la littérature, et Léa Salamé ira à la rencontre de rimbaldiens illustres : l’avocat et ancien premier ministre Dominique de Villepin, le photographe Francois-Marie Banier et le chanteur Nicola Sirkis.