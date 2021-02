« Le jour où la République a vacillé - 6 février 1934 », dimanche 7 février sur France 5

Après avoir proposée un cycle américain, “La case du siècle” se recentre sur la France et diffusera à partir du 7 février un cycle République. Cette programmation démarre avec le documentaire, « Le jour où la République a vacillé - 6 février 1934 ».

Le 6 février 1934, dans un contexte de crise économique et de défiance politique, une manifestation organisée par la droite et l’extrême-droite à Paris dégénère. Au cours de la soirée, la manifestation se transforme en émeute avant de virer au carnage. Bilan : près de 20 morts et plus de 1500 blessés.

Que s’est-il exactement passé ce 6 février 1934 ? Par quel engrenage infernal en est-on arrivé là ? Entièrement composé d’images d’archives, ce film tente de répondre à ces questions en racontant heure après heure le déroulé des événements.

Il montre de quelle façon cette manifestation est le fruit d’une addition de mécontentements à la fois hétéroclites et désordonnés mêlant ligues d’extrême-droite, Anciens Combattants, Parisiens en colère et casseurs. Il pointe également du doigt la responsabilité des forces de l’ordre qui, mal commandées et craignant un assaut des manifestants sur la Chambre des Députés, commettent ce qui s’apparente à un véritable dérapage en tirant à plusieurs reprises sur la foule. Il dévoile enfin de quelle manière ces événements, non contents d’entraîner la démission du gouvernement, ébranlèrent durablement une Troisième République alors bien malade.

Un film écrit par Didier Sapaut et Cédric Gruat diffusé dimanche 7 février à 22:40 sur France 5 dans la collection documentaire “La case du siècle”.