La vie tumultueuse du roi Henri VIII, à découvir sur ARTE samedi 6 février (vidéo)

La vie tumultueuse du roi d'Angleterre et d'Irlande Henri VIII, dont le règne fut marqué par le schisme avec Rome.

Deuxième fils du roi Henri VII, fondateur de la maison Tudor, le futur Henri VIII (1491-1547) grandit loin de la cour dans l’ombre de son frère Arthur. Lorsque ce dernier meurt en 1502, à 15 ans, peu après son mariage avec Catherine d'Aragon, Henri se voit destiné à ce qui était promis à son aîné : le trône, les titres, et même l’épouse. Habitué à une vie dépourvue de responsabilités, le nouveau prince de Galles peine à s’accoutumer à ces bouleversements.

Alors que son père mettait un point d’honneur à ne rien laisser au hasard, le jeune Henri VIII préfère se divertir. Il délègue le plus possible à ses ministres, ne réalisant pas qu’il leur octroie un pouvoir considérable. Pour compliquer les choses, sa femme Catherine d’Aragon ne lui donne pas l’héritier masculin qui assurerait la continuité de la dynastie Tudor. Amoureux d’Anne Boleyn, une suivante de son épouse, il tente de faire annuler son mariage. Face au refus du pape, il rompt avec Rome et obtient le statut de chef suprême de l'Église d'Angleterre, provoquant un schisme.

Thomas Cromwell, l’un des ministres d’Henri VIII les plus influents, avait joué un rôle conséquent dans son remariage et la rupture avec Rome. Il va participer à la chute et à l’exécution de la nouvelle reine, Anne Boleyn, tout en poussant toujours plus loin la réforme religieuse. Il confisque nombre de biens à l’Église, soutenu par le roi qui voit ses caisses se remplir. Cromwell compte néanmoins de plus en plus d’ennemis...

Personnalité complexe

Cette saga documentaire retrace de façon pittoresque la vie tumultueuse du roi Henri VIII, éclairant la personnalité complexe d’un souverain connu pour avoir été marié à six reprises (et avoir fait exécuter deux de ses épouses), mais également pour avoir provoqué un schisme avec l’Église catholique romaine.

Raconté par l’historienne britannique Tracy Borman, auteure d’une biographie du monarque (Henry VIII And the Men Who Made Him, éd. Hodder Paperbacks, 2019), et illustré par des reconstitutions, ce récit nous plonge au cœur d’un règne qui a marqué un tournant dans l’histoire de l’Angleterre.

