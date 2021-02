« Révélations Monumentales : le Louvre », mercredi 10 février sur RMC Découverte

A découvrir mercredi 10 février à 21:05 sur M6, un nouvel inédit de la collection documentaire « Révélations Monumentales » qui sera consacré au palais du Louvre.

En plein centre de Paris se dresse le palais du Louvre, le plus grand musée du monde, visité par plus de 10 millions de personnes chaque année. Cet immense édifice occupe une superficie totale de 243 000m2, l´équivalent de 18 Stades de France. Il s’agit du plus vaste ensemble architectural du pays. Construit sur plusieurs siècles par les plus grands rois de France, le Louvre a toujours été le théâtre d’expérimentations techniques les plus folles pour montrer toute la puissance du Royaume.

Pour la première fois, le Louvre va être ausculté avec les dernières technologies. Du drone technique aux relevés laser 3D, les scientifiques vont scruter le monument pour tenter de percer les derniers mystères qui l´entourent.

Les ingénieurs ont également voulu aller plus loin dans leurs recherches en creusant sur près de 12 mètres sous le Louvre pour installer de nouvelles salles en plein coeur du musée. Un défi technique qui a permis d’analyser précisément les matériaux du sous-sol de Paris mais aussi de faire un diagnostic des fondations de cette partie du monument.

Grâce à cet épisode inédit de la série documentaire Révélations Monumentales, plongez dans les entrailles de ce palais royal, qui révèle toute l’ingéniosité des bâtisseurs en plein coeur de la capitale.