“La face cachée de” : nouvelle collection documentaire sur RMC Story avec Rachid M’Barki

Polémiques, dossiers révélés, découvrez les zones d’ombre des personnalités dans le nouveau rendez-vous de RMC Story “La face cachée de” dont le premier numéro sera diffusé mardi 2 mars à 21:05.

Présentée par Rachid M’Barki, cette nouvelle collection de documentaires reviendra sur la vie de personnalités au destin singulier et controversé. Biographie non autorisée, révélations, enquêtes, témoignages, ce nouveau programme apportera,

pour la première fois, une nouvelle facette de leur histoire dont les mystères n’ont pas été percés.

Pour certains, un faux pas à un mis un terme définitif à leur carrière. Victimes de leurs addictions ou de leur passé, ces personnalités ont été rattrapées par ce qui était souvent leur moteur.

Grâce aux témoignages de proches, famille, journalistes et à des images inédites, plongez au coeur de ces destins passionnants, qui n’ont pas fini de nous fasciner…

D’Éric Zemmour à Loana, de Jean-Marie Bigard à Céline Dion, en passant par les scandales sexuels dans le milieu sportif à l’héritage de Johnny Hallyday, “La face cachée de” revient sur les parcours de personnalités mais aussi des faits de société hors normes tels que les suprémacistes blancs aux USA et Warren Jeffs, le gourou polygame…

Le premier numéro, diffusé mardi 2 mars, sera consacré à Éric Zemmour.

Passionné, tranchant, cassant, violent, Éric Zemmour pourfend le politiquement correct. Depuis qu’il diffuse ses opinions politiques, de plus en plus affirmées, notamment contre l’islam, l’immigration, les femmes et le déclin de la France, il dérange autant qu’il fascine et le « bad buzz » est son levier médiatique.

Capable de tous les dérapages, il devient très vite l’éditorialiste le plus controversé de France et met le scandale et ses coups d’éclat au service de sa réputation. Mais qui est vraiment Éric Zemmour ? Son personnage est-il devenu plus fort que sa pensée ? Réactionnaire, polémiste, provocateur, homme politique, journaliste, historien, opportuniste, fait-il de la politique ou a-t-il juste compris que le buzz faisait vendre ?