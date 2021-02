« Trésors de Garage » : nouvelle série documentaire sur RMC Découverte à partir du 2 mars

Mardi 2 mars à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de “Trésors de Garage”, une nouvelle série documentaires en trois épisodes.

Un hangar de 7000m2, grand comme un terrain de football à 1h30 de Paris : c'est ici que se trouve l'Atelier des coteaux, l'un des plus grands garages d'Europe de restauration de voitures de collection, abritant 200 véhicules de prestige !

Ici on restaure dans les moindres détails toutes les « icônes » à 4 roues de ses 120 dernières années. Mais la spécialité de la maison, ce sont les anglaises et plus particulièrement les Jaguars !

Dans cette saison, Oscar va entraîner ses équipes dans des restaurations et des projets insolites.

Entre voitures d'exception, exigences parfois folles des clients, restaurations uniques, révisions et salons internationaux : bienvenue dans “Trésors de Garage” !

Épisode 1 30 jours pour le salon Rétromobile

Dans le premier épisode de cette soirée inédite, c'est l'effervescence à l'Atelier des Coteaux. En ligne de mire : le plus grand salon de véhicules de collection au monde qui se déroule à Paris : Rétromobile ! Oscar doit y présenter douze voitures d'exception restaurées dans les règles de l'art.

L'équipe n'a pas le droit à l'erreur sur ce rendez-vous incontournable qui réunit plus de 132 000 visiteurs. Préparer autant de voitures en quelques semaines représente un véritable challenge, les véhicules s'enchaînent et les imprévus aussi ! Et pour couronner le tout, il arrive qu'Oscar soit pris d'une idée de dernière minute...

Salon ou pas, la vie du garage suit son cours. Un client s'impatiente et souhaite qu'Oscar démarre rapidement la restauration de sa Porsche 356, déjà en attente depuis trois ans, et un habitué de l'atelier doit aussi venir récupérer sa sublime XK 140 roadster. A l'Atelier des Coteaux, c'est zéro défaut et zéro temps mort !