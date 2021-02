« Trésors de casse » : spéciales Voitures US & Motos, mardi 16 février sur RMC Découverte

A découvrir sur RMC Découverte mardi 16 février à 21:05, deux nouveaux épisodes inédits de la série documentaire « Trésors de casse ».

A travers cette nouvelle saison, repartez en immersion dans la casse de Gièvres Auto, à Romorantin, dans le centre de la France. Nelson Jourdin, le patron, et toute son équipe de 39 employés font tourner cette casse dans la rigueur et la bonne humeur.

L'objectif : démonter les voitures pour les revendre en pièces détachées. Recyclage, réparation, restauration, galère en tout genre mais une passion mécanique intacte : bienvenue dans « Trésors de casse » saison 2.

21:05 Épisode 3 Spéciale voitures US

Dans cet épisode, la casse prend des airs de garage américain. Les équipes de Gièvres auto vont travailler sur les modèles les plus emblématiques de l'histoire automobile américaine.

Le propriétaire d'une AC Cobra veut faire restaurer son bolide par les équipes de Nelson. La restauration n'est pas une activité que Nelson pratique d'ordinaire mais il accepte de relever ce nouveau défi.

A la boutique, Manu, le responsable de l'achat-vente, s'apprête à mettre en vente une Dodge Viper, mais elle n'a pas tourné depuis longtemps. Florent, le chef mécanicien va donc lui refaire une beauté.

D'un autre côté, le patron ambitionne de faire de sa casse une étape de la route 66. Pour cela il a donc acheté une caravane Airstream abîmée par un incendie. Mais en voyant l'ampleur des travaux, son rêve américain s'envole.

21:05 Épisode 4 Spéciale motos

Dans cet épisode exceptionnel, Nelson, le patron, quitte sa casse et prend la route avec son fils Cameron pour le sud de la France. Ils vont rendre visite à Franck, un ami de 30 ans, casseur spécialisé dans les 2 roues. Nelson veut s'inspirer de ses nouveaux équipements et comprendre comment il recycle les motos et veut en savoir plus sur son activité de vente. Ce voyage est aussi pour le jeune Cameron l'occasion de négocier un lot de scooter accidentés. L'année dernière, lors de la foire que son père organise sur les voitures, il avait installé un parc de 2 roues à démonter et le succès était au rendez-vous. Il veut donc renouveler l'expérience pour la foire qui aura lieu dans quelques mois.