« Le génie Français » : les tunnels de tous les records, mercredi 17 février sur RMC Découverte

Mercredi 17 février à 21:05, plongez dans la nouvelle collection documentaire spectaculaire de RMC Découverte retraçant les plus grandes réalisations françaises du génie civil.

De l´impressionnant viaduc de Millau au TGV, recordman des vitesses sur voie ferrée, en passant par le plus technologique des tunnels au monde, celui du Mont-Blanc, et le plus puissant des barrages hydroélectriques d´Europe à Serre-Ponçon, ce sont les ingénieurs français et leurs travaux dantesques qui sont mis à l´honneur. Le génie français fut par le passé l´un des plus innovants dans un grand nombre de secteurs. Il est de nos jours l´un des plus recherché et reconnu dans le monde entier.

Épisode 1 Les tunnels de tous les records

Pour franchir les mers et les montagnes qui nous séparent des pays voisins, le génie civil français a repoussé les limites de la construction souterraine et a bâti des tunnels que l´on croyait impossibles. Ce documentaire nous plonge au coeur des chantiers titanesques de trois tunnels français ferroviaires, routiers et maritimes.

Tout d´abord en 1871, le tunnel du Mont-Cenis, le premier tunnel de l´histoire qui traverse les Alpes.

Puis en 1994, le tunnel sous la manche, qui lui, bat le record du plus long tunnel sous-marin, une performance exceptionnelle que de creuser 50 km sous la mer !

Et enfin en 1965, le tunnel du Mont-Blanc, le plus long tunnel routier au monde à son époque et qui devient également la référence mondiale en matière de technologie de surveillance suite à l´incendie meurtrier de 1999.