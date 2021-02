“Science grand format” : enquête sur la mort de Marat, Robespierre & René Descartes, jeudi 18 février sur France 5

A découvrir jeudi 18 février à partir de 20:50 sur France 5 dans “Science grand format” deux documentaires : « Marat, Robespierre : les malades de la révolution » et « Descartes, autopsie d'un génie » de Philippe Charlier réalisés par Dominique Adt.

Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue se lance dans deux nouvelles enquêtes inédites sur la vie et la mort de grands personnages historiques. Marat et Robespierre, célèbres figures de la révolution, et René Descartes, philosophe de génie. Grâce à des analyses et des prélèvements jamais réalisés, Philippe Charlier fait des découvertes majeures et lève le voile sur les derniers mystères qui ont entouré leur mort.

20:50 « Marat, Robespierre : les malades de la révolution »

Philippe Charlier, médecin et anthropologue, s’attaque aux deux figures les plus célèbres de la révolution française. Jean-Paul Marat, surnommé l’ami du peuple et Maximilien Robespierre, l’incorruptible. Tous deux présentaient avant de mourir des signes de maladie. Mais qu’en est-il vraiment ? Son enquête l’emmène au cœur du vieux Paris révolutionnaire, jusque dans les catacombes.

Pour les faire revivre, il retrouve leurs masques mortuaires respectifs conservés depuis des siècles dans des musées. L'occasion de découvrir les moulages mortuaires, une étrange pratique très en vogue à la fin du 18ème siècle et rendue célèbre par une certaine Marie Tussaud. Des masques que Philippe Charlier entend bien utiliser pour faire revivre ces deux grands noms de l’histoire grâce à des reconstitutions faciales.

Pour déterminer les pathologies qui les rongeaient, Philippe Charlier a eu accès à de véritables pièces à conviction des scènes de crime de l’époque : la baignoire dans laquelle Marat a été assassiné et le bureau sur lequel Robespierre blessé, a été allongé avant de partir à l’échafaud. Plus de 200 ans plus tard, l’ADN prélevé va-t-il parler ? Grâce aux dernières techniques scientifiques utilisées par notre "médecin des morts", ce documentaire est un véritable polar à la découverte des derniers secrets de ces deux personnages clés de l’histoire.

21:45 « Descartes, autopsie d'un génie »

Dans l’une des vitrines du Musée de l’Homme, un crâne étrange recouvert d’inscriptions latines repose depuis le 19ème siècle. Il s’agirait du crâne de René Descartes. Mais depuis des siècles, la question demeure… S’agit-il réellement du crâne du fondateur de la philosophie moderne ?

Séparé et conservé à part, à la mort du philosophe français, ce crâne devenu une relique, va au cours des siècles passer de main en main, disparaissant lors de la crue de la Seine en 1910... Pour mieux réapparaître. Notre médecin des morts parviendra-t-il à authentifier ce crâne ? Son étude lui permettra-t-elle d’en comprendre davantage sur le génie du philosophe ? L’enquête se poursuit en Suède, où René Descartes meurt en 1650, officiellement victime d’une pneumonie. Mais après avoir été rapatriés en France à la demande Louis XIV, que sont devenus les précieux ossements du père du cartésianisme ? Sont-ils bien dans l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris ?

Scanner, reconstitution faciale, imprimante 3D, recherche géomagnétique, toxicologie…Une nouvelle enquête historico-scientifique, qui s’appuie sur toutes les techniques novatrices utilisées par la médecine légale, afin de reconstituer le carnet médical du patient René Descartes. Un travail qui conduira Philippe Charlier jusqu’à la réouverture du tombeau du philosophe !