« La rafle du Vel d'Hiv : l'histoire révélée », vendredi 19 février sur RMC Découverte

A voir sur RMC Découverte vendredi 19 février à 21:05, le documentaire « La rafle du Vel d'Hiv : l’histoire révélée » réalisé par Fabrice Buysschaert.

Les 16 et 17 juillet 1942, 13 152 juifs sont arrêtés à leur domicile par des policiers français, détenus par des geôliers français, avant d´être livrés aux Nazis par l´Etat français... Avec pour conséquence, leur extermination massive.

Ce crime contre l´humanité souillera à jamais l´Histoire de l´Allemagne et de la France. On le surnommera la rafle du Vel d´Hiv.

Grâce aux témoignages des derniers survivants, des recherches de Serge Klarsfeld et Robert Paxton et grâce aussi aux précieuses archives et aux images de synthèse qui restitueront, pour la première fois dans un documentaire, le vélodrome disparu, ce film narrera à la manière d´une autopsie, les événements qui menèrent la France a écrire l´une des pages les plus sombres de son histoire.