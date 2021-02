« Mike Brant, l'étoile filante », vendredi 12 mars sur France 3

A découvrir vendredi 12 mars à 21:05 sur France 3 le documentaire « Mike Brant, l'étoile filante » réalisé par François Chaumont et produit par 3ème Œil Productions.

Le 25 janvier 1970, lors du Gala du Midem à Cannes, un jeune chanteur israélien de 22 ans vient représenter la France avec sa chanson « Laisse-moi t’aimer ». Les Français découvrent Mike Brant en direct à la télévision. Naissance médiatique d’un phénomène qui va électriser les foules.

Des couvertures de journaux par centaines, des galas par milliers, 15 millions de disques vendus en 5 ans. Davantage que Johnny Hallyday, Michel Sardou, Claude François ou Joe Dassin à la même époque. Mike Brant va vivre dans un tourbillon insensé à l’image d’une époque frénétique, légère, joyeuse où les stars de la chanson sont les nouvelles idoles de la jeunesse.

Mike Brant sera l’un des symboles les plus éclatants de cette folle époque mais aussi sa plus grande victime…

La trajectoire de Mike Brant est celle d’une étoile filante, sa vie est un film que ce documentaire vous retrace au rythme de ses plus belles chansons et à travers des images d’archives qui nous plongent dans cette France des années 70.

Avec le récit et les témoignages de ceux qui ont connu Mike Brant :

Ses amis Nicoletta, Sheila, Stone, Philippe Lavil, Jean-Jacques Debout, Orlando le frère de Dalida, son directeur artistique Jean Renard, ses managers Georges et Hubert Baumann, son frère Zvi Brant et sa nièce Yona Brant, son ancienne petite-amie Corinne Weill-Brant, son garde du corps Alain Banon, sa choriste Aurélie Agostini, la directrice de la programmation de RTL de l’époque Monique Le Marcis et le journaliste André Torrent, Yvette Taillens qui travaillait dans la clinique suisse où a séjourné Mike Brant, son biographe Olivier Lebleu.