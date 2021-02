« La croisade des enfants : Mythe ou réalité ? », samedi 20 février sur ARTE (vidéo)

Au XIIIe siècle, deux cortèges d’enfants partent de France et d’Allemagne pour libérer Jérusalem… Retour sur un épisode de l’histoire médiévale entouré de mystère samedi 20 février à 20:50 sur ARTE.

Cet événement se serait produit il y a huit siècles, entre la quatrième et la cinquième croisade.

En 1212, à Cologne, plusieurs milliers d’enfants auraient laissé derrière eux leurs familles pour se lancer sur le chemin de Jérusalem à l’appel prophétique d’un petit berger, afin de libérer la ville sainte du joug musulman. Ce cortège, parti d’Allemagne sans armes ni nourriture, devait traverser les Alpes pour rejoindre les côtes méditerranéennes, où la mer allait s’ouvrir devant les croisés pour leur permettre de se rendre à pied jusqu’à Jérusalem…

Un second cortège serait parti de France, mené par un autre enfant-prophète. Cette mythique "croisade des enfants", dont le récit est ponctué de péripéties relevant du merveilleux, a-t-elle vraiment eu lieu ?

En creusant les récits de chroniqueurs et d’autres sources d’époque, médiévistes, archéologues et scientifiques retracent cet incroyable pèlerinage, et démêlent le vrai du faux.