« Rockfield, le rock'n'roll est dans le pré », vendredi 26 février sur ARTE

Comment une ferme perdue dans la campagne galloise est devenue l’un des plus grands studios d’enregistrement britannique et a contribué à écrire la légende du rock. Un document à découvrir sur ARTE vendredi 26 février à 22:30.

L’incroyable aventure débute en 1961, au pays de Galles, lorsque Charles et Kingsley Ward, deux frères fermiers épris de rock, conçoivent dans le grenier de la maison de leurs parents un studio d’enregistrement pour réaliser leurs maquettes. Le bouche-à-oreille aidant, des groupes locaux louent bientôt leurs services moyennant une poignée de livres.

En 1965, micros et tables de mixage déménagent dans une dépendance, le matériel s’étoffe et la ferme de Rockfield, spécialisée dans l’élevage porcin et bovin, devient le premier studio d’enregistrement indépendant hors de Londres, puis le premier au monde où des rockers venus de toute la Grande-Bretagne trouvent aussi le gîte et le couvert.

Depuis plus d’un demi-siècle, les célébrités en devenir ou déjà confirmées y affluent : Black Sabbath, Queen, Robert Plant, Iggy Pop, The Charlatans, Simple Minds, Oasis, The Stone Roses, Coldplay…

De Queen à Oasis

Kingsley Ward et sa femme Ann, aujourd’hui octogénaires, ainsi que leur fille Lisa, qui a pris la relève, racontent le conte de fées fort en décibels du studio Rockfield.

À travers des films amateurs tournés pendant les sessions et des témoignages rares − Ozzy Osbourne de Black Sabbath, Robert Plant de Led Zeppelin, Jim Kerr des Simple Minds, Liam Gallagher d’Oasis ou encore Chris Martin de Coldplay −, le documentaire retrace cette extraordinaire épopée rurale et musicale. Tous ceux l’ayant partagée évoquent la magie des lieux où furent créées et enregistrées des chansons qui ont marqué l’histoire du rock, de "Bohemian Rhapsody" de Queen à "Wonderwall" d’Oasis. Une face méconnue des plus grands albums.