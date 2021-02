« La face cachée d'Eric Zemmour : est-il vraiment dangereux ? », mardi 2 mars sur RMC Story (vidéo)

Polémiques, dossiers révélés, découvrez les zones d’ombre des personnalités dans le nouveau rendez-vous de RMC Story présenté par Rachid M'Barki : “La face cachée de”. Le premier numéro, diffusé mardi 2 mars à 21:05 est consacré à Eric Zemmour.

Passionné, tranchant, cassant, violent, Eric Zemmour pourfend le politiquement correct. Depuis qu’il diffuse ses opinions politiques, de plus en plus affirmées, notamment contre l’islam, l’immigration, les femmes et le déclin de la France, il dérange autant qu’il fascine et le « bad buzz » est son levier médiatique.

Capable de tous les dérapages, il devient très vite l’éditorialiste le plus controversé de France et met le scandale et ses coups d’éclat au service de sa réputation.

Mais qui est vraiment Eric Zemmour ? Son personnage est-il devenu plus fort que sa pensée ? Réactionnaire, polémiste, provocateur, homme politique, journaliste, historien, opportuniste, fait-il de la politique ou a-t-il juste compris que le buzz faisait vendre ?

Révélations, témoignages exclusifs, découvrez la face cachée de Eric Zemmour dans ce documentaire inédit.