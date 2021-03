Portrait de John Lennon & Yoko Ono à voir sur ARTE vendredi 5 mars à 20:50

Au travers d'archives rares, ARTE propose vendredi 5 mars à 20:50, un émouvant portrait intime du couple John Lennon / Yoko Ono et de son premier et plus fameux bébé : l'album Imagine (1971).

Été 1969. Après l'enregistrement de l'ultime album des Beatles, Abbey Road, et son retrait – encore officieux – du groupe, John Lennon se réfugie avec Yoko Ono à la campagne, dans sa propriété de Tittenhurst Park, près d'Ascot. Ils se sont rencontrés trois ans plus tôt, dans la galerie londonienne où exposait l'artiste conceptuelle japonaise alors installée à New York.

Entouré d'un petit cercle de proches, totalement fusionnel, le couple se protège de la pression médiatique intense et largement hostile à Yoko Ono, suscitée en Grande-Bretagne par la fin annoncée des Fab Four. John Lennon aménage un studio dans le manoir, où, avec Yoko, des musiciens appelés en renfort, dont George Harrison et le bassiste Klaus Voormann, compagnon des Beatles depuis leurs débuts, ainsi que le producteur vedette américain Phil Spector, il peaufine l'interprétation d'une chanson appelée à devenir mondialement célèbre, comme l'album auquel elle va donner son nom : "Imagine".

Amants stars

Des archives rares, notamment audio, des sessions "Tittenhurst", mais aussi de la nouvelle vie du couple à New York, où il déménage à partir de 1971, forment l'émouvante ossature du film que Michael Epstein lui consacre après Lennon, NYC, déjà diffusé par ARTE.

De nombreux témoins de l'époque (dont Julian Lennon, le fils aîné de John, que l'on voit vagabonder, du haut de ses 6 ou 7 ans, entre cuisine et jardin, Dan Richter, l'assistant du musicien, mais aussi l'ingénieur du son Eddie Veale, le photographe David Bailey, qui fit la couverture de Vogue avec son portrait des amants stars, l'écrivain Tariq Ali, qui fut leur ami, et Yoko elle-même, fugace apparition à fossettes vêtue de mauve) commentent ces images où la vie, la musique et l'activisme pacifiste, sur fond de guerre du Viêtnam, se mêlent sur un mode spontané et intime.

Centré sur Imagine et son titre phare, le film souligne le rôle essentiel, révélé il y a peu, joué par la compagne de Lennon dans sa conception. "Avec le recul, résume-t-elle, je crois que c'est pour faire cette chanson que nous nous étions rencontrés."