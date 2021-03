“La fabrique du mensonge” : « Fake news sur ordonnance », dimanche 7 mars sur France 5

Dimanche 7 mars à 20:50, Karim Rissouli vous proposera un nouveau numéro de “La fabrique du mensonge” dont le thème sera « Fake news sur ordonnance ».

En deux parties, cette soirée portée par Karim Rissouli propose d'analyser et de décrypter le phénomène autour du film “Hold-up” et de l'émergence de Thierry Casanovas, gourou du "manger cru".

“Hold-up” : les recettes du succès

Dès sa sortie le 11 novembre 2020, “Hold-up” de Pierre Barnérias rencontre un succès phénoménal : plusieurs millions de vues en seulement 24 heures, des milliers de partages sur les réseaux sociaux. Un film qui se présente comme un documentaire.

Pourtant dès sa sortie, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un contenu qui compile toutes les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux depuis le début de la pandémie de la Covid-19.

Objectif de ces thèses? Démontrer la pseudo-existence d'une conspiration mondiale pour contrôler la population...

Le gourou du manger cru

Ce film décrypte l'émergence de Thierry Casasnovas, gourou de la santé nouvelle génération. Cet ancien marginal est devenu l'une des figures les plus puissantes du « manger cru », un mouvement qui prend de plus en plus d'importance dans l'hexagone.

Dans ses vidéos, il recommande des traitements fondés sur une alimentation à base de légumes crus, même pour les maladies les plus graves. Un discours qui peut avoir des conséquences dramatiques pour ceux qui adhèrent à ces théories...