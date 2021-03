“Minute par Minute” « Tous confinés : comment notre monde a basculé », mardi 9 mars sur W9

Mardi 9 mars à 21:05, W9 vous propose un documentaire inédit dédié à la pandémie mondiale. Tout a commencé Iain de chez nous, à Wuhan, une ville située en Chine centrale. Dans le marché des animaux de cette ville de neuf millions d'habitants, un virus venu d'un pangolin s'est propagé à l'homme...

Tout a commencé loin de chez nous, à Wuhan, une ville située en Chine centrale. Dans le marché des animaux de cette ville de neuf millions d'habitants, un virus venu d'un pangolin s'est propagé à l'homme. Les premières hospitalisations, en Chine, ont lieu début décembre 2019. Malgré les premiers morts, les autorités chinoises font taire les lanceurs d'alerte. Il faudra attendre janvier 2020 pour que le gouvernement chinois mette en œuvre des procédures de confinement et place plusieurs villes puis toute une région en quarantaine. L'Organisation Mondiale de la Santé (l'OMS) prononce l'état d'urgence de santé publique de portée internationale le 30 janvier. Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie. La France ne sera pas épargnée. Notre pays va devoir à son tour imposer le confinement ; une première dans notre histoire.

Ce sont ces semaines si singulières, et que nous avons tous vécues, que ce document va vous raconter. L'école qui s'arrête, les cafés et restaurants puis les autres commerces qui ferment, les rues qui se vident et une toute nouvelle vie qui s'organise : il nous a fallu apprendre l'école et le travail à la maison. Mais il y a également eu des polémiques sur le manque de places à l'hôpital, sur le bienfait des masques et sur leur pénurie, sur les recommandations du - dorénavant célèbre - Docteur Raoult et sur le refus d'agir de certains pays, notamment d'Amérique, alors que la pandémie s'accélérait. Mais durant cette période, on a aussi assisté à de formidables élans de solidarité et à des initiatives originales pour que la vie continue malgré tout. Bien sûr, nous raconterons l'engagement sans faille du personnel soignant pour sauver des vies et notre reconnaissance tous les soirs à 20:00 depuis notre fenêtre.

En France, mais aussi dans le reste du monde, Minute par Minute revient sur une page récente et troublante de notre histoire. Ces quelques semaines du printemps 2020 où la terre s'est arrêtée et où le monde a changé.