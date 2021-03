« L’Acropole : mégastructure de la Grèce antique », mercredi 10 mars sur RMC Découverte

A découvrir mercredi 18 mars à 21:05 sur RMC Découverte, le document inédit « L’Acropole : mégastructure de la Grèce antique » réalisé par Guilain Depardieu.

Au coeur d’Athènes, perchés en haut d’une imposante colline rocheuse, les vestiges d’une cité antique surplombent la ville depuis plus de deux millénaires: l’Acropole.

Bâti au Vème siècle avant J-C., ce somptueux ensemble de temples et monuments a survécu au fil du temps grâce à l’ingéniosité, à la précision et au perfectionnisme de ses bâtisseurs. Aujourd’hui, c’est l’oeuvre architecturale la plus extraordinaire que nous a léguée la Grèce antique.

On y trouve l’imposant Parthénon qui occupe une surface de plus de 2 000m2, mais aussi les Propylées, le temple d’Athéna Niké et l’Erechthéion. Quatre bâtiments iconiques constitués de 100 000 tonnes de marbre, que les Grecs anciens ont hissé à 157 mètres d’altitude, il y a plus de 2 500 ans.

Grâce à des images aériennes, les interviews des plus grands experts mondiaux, des reconstitutions en 3D et une enquête approfondie sur le terrain, ce documentaire inédit vous fera voyager dans le temps pour percer les secrets de construction de l’Acropole, un chef d’oeuvre d’architecture devenu symbole de notre civilisation.