“Science grand format” : « Le cosmos dans tous ses états », jeudi 11 mars sur France 5

A voir ou à revoir ce jeudi 11 mars à 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, un épisode de la série documentaire « Le cosmos dans tous ses états » réalisé par Duncan Bulling.

Cette série enquête sur les phénomènes les plus impressionnants de l'univers. Grâce aux témoignages de spécialistes et aux nouvelles technologies les plus pointues, nous en apprenons davantage sur les théories classiques, mais aussi sur l'avancement et les enjeux des travaux en cours.

Depuis la Terre, les étoiles paraissent briller tranquillement et silencieusement. Mais ces astres dégagent une force nucléaire incroyable, et sont capables de créer de la matière, aussi bien que de la détruire.

Cet épisode, consacré aux étoiles extrêmes, retrace l'apparition des premières étoiles dans l'univers, explique comment elles meurent et comment elles pourraient avoir déterminé notre existence-même.