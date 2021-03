« Loana, une lofteuse Up and Down », jeudi 11 mars sur C8

A l'occasion du 20ème anniversaire de l'émission “Loft Story”, C8 proposera jeudi 11 mars à 21:05 un documentaire inédit : « Loana, une lofteuse Up and Down ».

Il y a vingt ans, les Français rencontraient Loana, propulsée sur le devant de la scène grâce à Loft Story, la première émission de téléréalité d’enfermement en France. La jeune femme originaire de la Côte d’Azur est passée d’une condition modeste au quotidien de star du petit écran. Entre le public et Loana c’est une véritable histoire d’amour qui démarre. Les Français découvrent petit à petit l’enfance difficile de la jeune femme, entre un père violent et une mère désabusée, puis, l’existence de sa fille cachée : Mindy. Mais à sa sortie de Loft Story, Loana devient une icône et enchaîne les collaborations : elle défile pour Jean-Paul Gaultier, publie son autobiographie qui devient un best-seller, lance son parfum, signe un juteux contrat pour être styliste et enregistre même un album. Si tout semble lui réussir, Loana va lentement sombrer dans la drogue, l’alcool et les médicaments. En 2009, la presse révèle qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours. C’est le début de sa descente aux enfers, ponctuée de mauvaises rencontres. A 43 ans, et après avoir révélé avoir été battue par son compagnon, Loana revient sur le devant de la scène. Elle accepte, 20 ans après Loft Story, l’émission qui lui a fait connaître la gloire mais aussi l’enfer, de revenir sur les lieux marquants de sa vie et de livrer sa vérité au public, qui ne l’a jamais lâché.

0 Partages



Partager

Imprimer