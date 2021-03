Portrait de Joan Baez à découvrir sur ARTE vendredi 12 mars

En archives rares et propos choisis (tenus par elle-même, Bob Dylan, David Crosby…), un portrait vibrant de la grande dame du folk, qui fut star avant ses 20 ans à (re)découvrir sur ARTE vendredi 12 mars à 22:30.

Si ses cheveux ont grisonné, Joan Baez, née en 1941, sait toujours électriser les foules avec la même inimitable douceur.

Ce portrait retrace un demi-siècle de chansons et de combats, grâce aux propos, sobres et lucides, de celle qui fut baptisée "reine du folk" alors qu’elle n’avait pas 20 ans, mais aussi grâce à des archives rares et aux interviews de Bob Dylan (qui fut son éphémère compagnon et qu’elle fit connaître sur scène), de son ex-époux, le militant pacifiste David Harris, de David Crosby, de Roger McGuinn, de Jesse Jackson…

Voix sereine

On découvre l’adolescente gracile lors de l’une de ses premières apparitions publiques au fameux Club 47 de Cambridge ; la star en devenir du Festival de Newport où, en 1959, à 18 ans, elle donne un concert légendaire ; l’activiste incarcérée pour son soutien aux objecteurs de conscience du Viêtnam, et conspuée pour être allée chanter à Hanoï…

Un portrait émouvant et riche, bercé par la voix sereine d'une grande dame de la scène.