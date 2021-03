“Secrets d'Histoire” « Victor-Emmanuel II : le premier Roi d’Italie » lundi 15 mars sur France 3 avec Stéphane Bern

Lundi 15 mars à 21:05, Stéphane Bern vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro de “Secrets d'histoire” qui sera consacré à Victor-Emmanuel II : le premier Roi d’Italie.

Victor-Emmanuel II, premier roi d’Italie, a réussi un véritable miracle au milieu du XIXème siècle : unifier toute la péninsule italienne sous un même drapeau, après des siècles de division et d’occupation étrangère. Son destin était pourtant loin d’être tracé ! Qui aurait cru que ce prince issu d’une branche cadette de la Maison de Savoie, monté sur le trône du Royaume de Piémont-Sardaigne, par les aléas d’une histoire tumultueuse, allait parvenir à faire d’un rêve ancien une réalité ? Faire d’un vieux pays une jeune nation.

Ce roi, au caractère à la fois rustique et insolite, est avant tout un homme attachant et authentique. Proche du peuple malgré les fastes de sa cour, il sait conquérir les cœurs et rallier les esprits les plus différents à sa cause. Chasseur invétéré, séducteur malgré lui, Victor-Emmanuel va jusqu’à épouser sa maîtresse, la fille d’un simple tambour-major.

S’il s’affranchit des convenances, Victor-Emmanuel II ne perd jamais de vue sa mission. Guidé par sa bonne étoile, il s’entoure des personnages aussi différents que fascinants, comme Garibaldi, Cavour et tant d’autres. Autant de héros hauts en couleur d’une grande fresque que l’on appelle le Risorgimento, soit la naissance de l’Italie. La France n’est pas étrangère à cet accomplissement, non seulement par les origines de Victor-Emmanuel II, solidement enracinées en Savoie, mais aussi par sa participation active aux guerres d’Indépendance, sous Napoléon III, avec, à la clé, le rattachement du comté de Nice et du duché de Savoie à l’Hexagone.

Secrets d’Histoire retrace cette épopée haletante, en explorant les plus belles résidences de la Maison de Savoie, les palais romains, mais aussi les paysages grandioses du Sud de la Botte. Un voyage époustouflant dans les pas de Victor-Emmanuel, le premier Roi d’Italie !

