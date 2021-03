« Covid-19 : aux origines d’une crise mondiale », mardi 16 mars sur France 5

Mardi 16 mars à 21:05 sur France 5, “Le monde en face”, présenté par Marina Carrère d'Encausse, propose le documentaire « Covid-19 : aux origines d’une crise mondiale » réalisé par Benoit Chaumont.

Le monde n’a jamais vu ça. En mars dernier, pour lutter contre la pandémie, la planète se confine. 43% de la population mondiale ne sort plus de chez elle. Les frontières se ferment à double tour. Les bourses s’effondrent, les indices économiques se trouvent à leurs plus bas niveaux depuis 1945. Un minuscule virus met à plat l'économie mondiale, fige des pays entiers, s'immisce dans l'existence de milliards d’humains.

La crise du Covid-19 apparaît d’abord comme une crise de la capacité d’anticipation de la communauté internationale. Les dirigeants du monde entier n’ont rien vu venir où n’ont pas voulu voir. Pourtant il y a eu des avertissements : des signes avant-coureurs, à l’instar des pandémies précédentes (SARS, MERS, Ebola) mais aussi des cassandres qui avaient écrit le scénario de la catastrophe il y a plusieurs années. Emmanuel Macron, Donald Trump et les autres dirigeants de ce monde avaient-ils les moyens de mieux appréhender la pandémie, de mieux se préparer à ses conséquences tragiques ?

Le Coronavirus a joué un rôle de catalyseur de tendances actuelles. Il est d’abord le révélateur d’une « guerre froide » non dite entre les USA de Trump et la Chine. Enfin, il a sonné le retour des Etats nations et a affaibli encore un peu plus le multilatéralisme. Comment en 6 mois, des premiers cas en Chine aux levées des confinements, un petit virus a-t-il bouleversé les grands équilibres du monde et les fondamentaux géopolitiques ?

Intervenants :

Jacques Attali , écrivain

, écrivain Martin Blachier , épidémiologiste

, épidémiologiste Jean-Michel Blanquer , Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

, Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Pascal Boniface , géopolitologue, auteur de “Géopolitique du Covid-19”

, géopolitologue, auteur de “Géopolitique du Covid-19” Laurence Boone , cheffe économiste de l’OCDE

, cheffe économiste de l’OCDE Antoine Bristielle , sociologue

, sociologue Éric Caumes , chef de service hôpital de la Pitié-Salpêtrière

, chef de service hôpital de la Pitié-Salpêtrière Éric Ciotti , député

, député Vittoria Colizza , épidémiologiste INSERM

, épidémiologiste INSERM Michel Cymes , médecin

, médecin William Dab , épidémiologiste - directeur général de la Santé (2003/2005)

, épidémiologiste - directeur général de la Santé (2003/2005) Gérard Davet , journaliste "Le Monde"

, journaliste "Le Monde" Frédéric Encel , géopolitologue

, géopolitologue Michel Lussault , géographe, auteur des “Chroniques de Géo’ Virale”

, géographe, auteur des “Chroniques de Géo’ Virale” Arnauld Miguet , Correspondant à Pékin, France Télévisions

, Correspondant à Pékin, France Télévisions Alban Mikoczy , Correspondant à Rome, France Télévisions

, Correspondant à Rome, France Télévisions Christine Ockrent , Journaliste, auteure de “la Guerre des Récits”

, Journaliste, auteure de “la Guerre des Récits” Walter Ricciardi , conseiller Santé du gouvernement italien

, conseiller Santé du gouvernement italien Laura Spinney , journaliste scientifique, auteure de “La Grande Tueuse”

, journaliste scientifique, auteure de “La Grande Tueuse” Matthieu Suc , journaliste "Médiapart"

, journaliste "Médiapart" François Sureau , avocat et écrivain

, avocat et écrivain Bruno Tertrais, politologue

Après la diffusion du documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat autours d' invités.