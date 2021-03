Georges Biard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mardi 16 mars à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera de suivre un nouveau numéro de la collection documentaire “La face cachée de” : « La face cachée des suprémacistes blancs aux USA ».

Découvrez les histoires incroyables de trois personnes qui ont infiltré des groupes de suprématistes blancs aux Etats-Unis.

Deux hommes et une femme sous couverture qui ont côtoyé de près ou de loin ces groupes de haine et qui ont pour but de les démanteler.

Mais ces individus s’associent sans le savoir à un combat bien plus vaste : Une hausse considérable de ces groupes de suprématie blanche qui se renforce de jour en jour.