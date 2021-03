“Coronavirus : Le monde sous la menace” : « Vaccins contre variants », jeudi 18 mars sur France 2

Jeudi 18 mars à 23:40, France 2 diffusera le 8ème épisode de la série documentaire « Coronavirus : Le monde sous la menace » précédemment diffusée sur Franceinfo. Ce 8ème épisode s'intéresse aux vaccins face aux variants.

Tout semble s'éclairer à la mi-décembre, avec l'annonce de l'arrivée imminente des vaccins contre le Covid-19 en France. Les Français s'apprêtent à partir en vacances pour les fêtes de fin d'année, pour rejoindre leurs proches, tout en respectant les préconisations du gouvernement.

Mais à l'espoir succède bientôt l'inquiétude avec l'arrivée de plusieurs variants du virus, dont un venu d'Angleterre, qui contamine des premiers malades en France. Le vaccin sera-t-il efficace contre ces nouvelles formes du virus ?

Retrouvez les personnalités suivies depuis le début de la pandémie dans cette série réalisée par les équipes de :Scan sur Franceinfo et de toutes les rédactions de France Télévisions : l’épidémiologiste Arnaud Fontanet, le médecin de Tourcoing Bertrand Legrand, Isabelle Bedouet, infirmière à Charenton près de Paris, mais aussi de nouveau participants comme Lisa et Lauriane, toutes les deux étudiantes à Caen, et Matthieu Boisseau, correspondant de France Télévisions à Londres.