« Les 300, la bataille des Thermopyles » & « La face cachée d'Athènes », jeudi 18 février sur France 5

A découvrir jeudi 18 mars à partir de 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, deux documentaires : « Les 300, la bataille des Thermopyles » et « La face cachée d'Athènes ».

20:50 « Les 300, la bataille des Thermopyles »

La bataille des Thermopyles est l'un des plus célèbres faits d'armes de l'histoire antique. Elle oppose, en 480 av. J.C., une alliance des cités grecques à l'Empire achéménide. L'armée grecque, qui compte dans ses rangs environ 7 000 soldats, tente de retenir l'armée perse de Xerxès 1er, forte, selon l’historien Hérodote de plus d’un million d’hommes. L’affrontement a lieu à l'entrée du défilé des Thermopyles qui commande l'accès à la Grèce centrale.

Suite à une manœuvre de contournement des Perses, la plupart des Grecs abandonnent le champ de bataille pour organiser leur défense contre la future invasion. Seuls 700 soldats et 300 spartiates, commandés par le roi Léonidas 1er, décident de combattre jusqu'au sacrifice.

Mais quelle part de cette histoire épique est vraie ? Qui étaient les spartiates ? Comment étaient-ils éduqués ? Pourquoi étaient-ils considérés comme les meilleurs guerriers au monde ? Comment ont-ils pu arrêter une armée aussi nombreuse et comment ont-ils finalement été vaincus ?

2500 ans après les faits, c’est cette histoire extraordinaire que l’on vous propose de redécouvrir. Grâce aux reconstitutions en images de synthèse, à l’utilisation des dernières technologies satellites, aux fouilles effectuées et aux indices retrouvés sur le terrain, les archéologues n’ont jamais été aussi proches de connaître enfin la vérité.

21:45 « La face cachée d'Athènes »

L'historien Michael Scott entreprend une nouvelle aventure pour explorer les trésors cachés d’Athènes. La cité antique à l’histoire millénaire recèle encore des trésors et nous réserve bien des surprises.

Si les temples antiques dominent le panorama de la ville, l’histoire d’Athènes est aussi écrite dans son sous-sol. Michael Scott s’appuie sur une technologie de pointe d’imagerie par scanner, qui révèle avec d’impressionnants détails les espaces secrets et les souterrains cachés de cette ville fascinante. Elle regorge de symboles, de ruines et de lieux cachés qui témoignent de la grandeur de sa civilisation et de ses principes démocratiques. Aux côtés de Michael Scott, nous découvrons sous un nouveau jour l’Acropole et l’emblématique Parthénon, mais aussi l’Erechthéion, temple moins connu qui lui fait face, et qui renferme bien des secrets.