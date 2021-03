« L'Europe vue du ciel » : la saison 2 à voir sur National Geographic à partir du 7 avril

A partir du 7 avril à 21:00, la chaîne National Geographic vous emmène en voyage à travers l'Europe pour prendre un peu de hauteur avec la série documentaire « L'Europe vue du ciel ».

Laissez vous embarquer dans un voyage impressionnant à travers la France, la Turquie, la Finlande, la Suède, la Grèce et la Hongrie

Cette seconde saison exclusive de six épisodes offre des vues spectaculaires sur les plus beaux monuments culturels et géographiques de la France, de la Turquie, de la Finlande, de la Suède, de la Grèce et de la Hongrie, emmenant les téléspectateurs dans un voyage époustouflant.

« L’Europe vue du ciel » fournit des images aériennes spectaculaires qui donnent un aperçu unique de la façon dont la tradition, l'ingénierie et les merveilles naturelles ont façonné le continent, aidant à brosser un portrait dynamique de la région et des personnes qui la font vivre.

Chaque épisode traite d’un pays européen distinct, met en valeur et célèbre à la fois les créations de la nature et les histoires humaines qui continuent de façonner ces grandes nations modernes aujourd'hui.