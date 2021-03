« Grace face à son destin », dimanche 21 mars sur ARTE

L'idylle entre Grace Kelly et le prince de Monaco contée par une journaliste qui a couvert le "mariage du siècle". Riche en archives, un émouvant hommage à l'actrice américaine, disparue en 1982 à découvrir sur ARTE dimanche 21 mars à 22:55.

New York, 1982. Jinx apprend que Grace Kelly vient de trouver la mort dans un accident de la route sur les hauteurs de Monaco. La journaliste se souvient : elle n'a pas revu Grace depuis son mariage avec le prince Rainier – son plus beau souvenir de reporter.

En avril 1956, Jinx fait partie des journalistes invités sur le transatlantique qui emmène Grace Kelly vers l'Europe. Une traversée de légende. Jinx observe la métamorphose de l'actrice en princesse. Son mariage l'intrigue : pourquoi une star au sommet de sa carrière abandonne-t-elle sa famille et ses amis pour vivre avec un homme qu'elle connaît à peine et que les journalistes appellent le "prince triste" de Monaco ?

À vous les studios !

Loin des frasques médiatisées de Caroline, Albert et Stéphanie, ce film célèbre un conte de fées : la romance entre une actrice célèbre de Hollywood et un prince d'opérette de la Vieille Europe. Tous les ingrédients sont là pour justifier le titre de "mariage du siècle" attribué à leur union : une star américaine qui tourne en France sous la direction d'Alfred Hitchcock (La main au collet) ; la Riviera française, le monde des casinos et du jeu, des courses automobiles ; un prince en mal d'épouse… et bien sûr les médias : la presse des magazines du bonheur, les actualités filmées des salles de cinéma en France et aux États-Unis.

Patrick Jeudy relate l'événement à la manière de ces actualités de 1956 : la rencontre "mise en scène" par Pierre Galante de Match, la romance (la vraie et l'autre, celle orchestrée par Hollywood), la découverte amusée de ce gros village chic qu'est Monte-Carlo, le mariage, mais aussi les débuts difficiles de Grace Kelly à New York en 1947, son arrivée à Hollywood, le premier film avec Hitchcock, la consécration surprise aux Oscars en 1955 pour son rôle dans Une fille de la province de George Seaton…