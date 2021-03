“Secrets d'Histoire” : « Chevalier d'éon, sans contrefaçon je suis un espion ! » lundi 22 mars sur France 3 avec Stéphane Bern (vidéo)

Dans cet épisode de “Secrets d'Histoire” diffusé lundi 22 mars à 21:05 sur France 3, Stéphane Bern nous emmène à Versailles pour faire la lumière sur le personnage le plus ambigu du XVIIIe Siècle : le Chevalier d'Eon.

De quel sexe est-il donc ? Cette question a alimenté toutes les conversations à la Cour de Louis XV. Elle a aussi intrigué Voltaire, qui nomme d'Eon « l'amphibie », et presque désarçonné Beaumarchais, qui a failli se marier avec lui… ou elle !

De fait, le Chevalier aura passé 49 années dans la peau d'un homme et 33 dans celle d'une femme ! Personne n'avait encore osé pareille reconversion !

Et il faudra attendre la fin de sa vie pour découvrir enfin sa réelle identité de genre.

En attendant ce moment de vérité, Eon aura fasciné ses contemporains bien au-delà de son ambiguïté. Si Louis XV a fait de lui l'un des premiers espions de l'Histoire, c'est parce qu'il a su pouvoir compter sur un brillant esprit, un causeur taillé pour la diplomatie, une épée imbattable et un ambitieux toujours soucieux de briller au service de son souverain.

Avec lui, tout devient possible : les missions les plus périlleuses, les coups tordus, les voyages incognito…

A ses côtés, nous visiterons les somptueux palais de la lointaine Russie de la Tsarine Elisabeth Petrovna. Le Palais d'Hiver, Peterhof, le Palais Catherine vous dévoileront tous leurs fastes.

Nous serons également plongés dans l'Angleterre de George III, une société en pleine effervescence qui aura totalement adopté Eon dans ses cercles aristocratiques.

Enfin, nous le suivrons pas à pas dans son irrésistible ascension, de sa ville natale de Tonnerre au cœur des vignobles de Bourgogne jusqu'aux arcanes les plus secrètes de Versailles.

Qui était cet insaisissable Chevalier d'Eon, soldat décoré de la Guerre de Sept Ans et pasionaria féministe de Versailles ?

Tous les voiles seront levés par Stéphane Bern dans ce numéro de “Secrets d'Histoire”.