« Erdogan : le sultan qui défie l’Europe » : soirée spéciale “C dans l’air” mardi 23 mars sur France 5

Mardi 23 mars 2021 à partir de 20:50, la rédaction de “C dans l’air” propose une soirée spéciale, présentée par Caroline Roux avec la diffusion du documentaire « Erdogan : le sultan qui défie l’Europe » réalisé par Marie Lorand et coécrit par Barbara Stec.

Depuis des mois, la Turquie, membre et deuxième armée en effectifs de l’OTAN, multiplie les déclarations martiales et les coups de force militaires, y compris contre les intérêts de ses propres alliés : Syrie, Lybie, Méditerranée orientale, Chypre, Haut Karabakh…

En France, le président turc invite à combattre l’islamophobie et n’hésite plus à s’en prendre personnellement à son homologue français, gardien d’une laïcité qu’il exècre. Son ambition : ressusciter la grandeur de l’Empire ottoman, prendre le leadership du monde musulman sunnite et s’inscrire en bouclier contre l’Occident.

Jusqu’où ira le président turc dans l’escalade? Quel est son véritable pouvoir de nuisance ? Où s’arrêtent ses rêves expansionnistes? Faut-il avoir peur d’Erdogan ?

Des mosquées de Roubaix, aux champs d’oliviers du Kurdistan syrien sous contrôle d’Ankara, en passant par les côtes chypriotes et les chantiers de Dakar, un voyage au cœur des zones d’influence turques, enrichi par les analyses des experts de C dans l’air.

A quelques jours d’un sommet européen extraordinaire consacré à la Turquie, Caroline Roux a rencontré des acteurs prestigieux et en première ligne face à Erdogan pour décrypter cette nouvelle menace que ni l’OTAN, ni les Etats Unis, ni la Russie de Poutine ne semblent pouvoir endiguer.

Documentaire réalisé par Marie Lorand > Coécrit par Barbara Stec > rédactrice en chef : Stéphanie Gillon > Commentaires et interviews : Caroline Roux > Produit par Maximal Productions avec la participation de France Télévisions.

La diffusion du documentaire « Erdogan : le sultan qui défie l’Europe », sera suivie d'un plateau spécial de C dans l'air en direct.

Caroline Roux sera entourée d'experts. Tout au long de l'émission, illustrée par un reportage inédit, les invités (non communiqués pour le moment) répondront aux questions des téléspectateurs.