“Enchères mécaniques” : Porsche 911 4S Cabriolet & De Tomaso Innocenti Turbo, mardi 23 mars sur RMC Découverte

A suivre sur RMC Découvert mardi 23 mars à 21:05, le second épisode de la série “Enchères mécaniques” avec Philippe Lellouche.

Dans cet épisode, Philippe Lellouche commence par accueillir Eric qui vient au garage pour se séparer de sa Porsche 911 4S Cabriolet, le rêve de tout passionné automobile. Bien entretenue, c’est une voiture qui a tout pour battre des records aux enchères, reste à savoir si Maxime et Florian seront du même avis !

Le Old Star Garage reçoit également Mickaël et sa De Tomaso Innocenti Turbo, une voiture au charme fou, qui peut enflammer les enchères, mais qui dans l’état actuel n’est pas vendable pour notre expert Maxime. Mais nos 3 compères aiment les défis et ils vont tout faire pour que Mickaël vende sa voiture au meilleur prix.

Les équipes relèveront-elles le défi ? Les véhicules trouveront ils acheteurs aux enchères ? Et surtout, les prix vont-ils s´envoler ?