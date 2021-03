“Laissez-vous guider” sur les pas de Napoléon mardi 13 avril sur France 2 avec Stéphane Bern & Lorànt Deutsch (vidéo)

A l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, France 2 proposera mardi 13 avril à 21:05 un nouveau numéro de “Laissez-vous guider” dans lequel Stéphane Bern et Lorànt Deutsch nous emmènent sur les pas de Napoléon.

Dans ce nouveau numéro de “Laissez-vous guider”, Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, grands passionnés d'histoire et de patrimoine, vous emmènent sur les pas de l’une des plus grandes figures de l’histoire de France : Napoléon Bonaparte. Un personnage controversé, à la fois despote et visionnaire, dont la légende déchaîne toujours autant les passions, 200 ans après sa mort.

De Paris, où il rencontra l’amour de sa vie, Joséphine de Beauharnais, à l’île d’Aix, d’où il s’embarqua pour l’exil, nos deux guides d’exception vont faire revivre les lieux aujourd’hui disparus qui ont jalonné ce parcours extraordinaire et vous plonger dans l’ambiance du Premier Empire, quand la France retrouve les fastes de la Cour, quinze ans seulement après la Révolution.

“Laissez-vous guider” sur les pas de Napoléon, comme vous ne l’avez jamais vu !

Les reconstitutions en 3D :

Le « Bellerophon" : C’est à bord de ce navire, fleuron de la marine anglaise, que Napoléon se rend à l’ennemi anglais en juillet 1815, à l’issue de sa défaite lors de la célèbre bataille de Waterloo. Un navire qu’il connaissait bien, pour l’avoir combattu à plusieurs reprises lors d’épiques batailles navales. Napoléon pense se diriger vers un exil confortable en Angleterre, mais les Anglais ont une autre destination en tête : l’île de Sainte-Hélène.

L’hôtel Chantereine : Quand Napoléon, jeune militaire, s’installe à Paris en 1795, il fait très rapidement la connaissance de Joséphine de Beauharnais, qui sera sa première épouse. Elle vit alors dans cet hôtel particulier entouré d’un grand jardin, au cœur du quartier de la Chaussée d’Antin. C’est ici que le couple vivra les 4 premières années de sa légendaire histoire d’amour, et que Napoléon mettra en place sa stratégie pour parvenir au pouvoir.

Le château de Saint-Cloud : Détruit par un incendie à la fin du XIXème siècle, cet imposant château, ancienne propriété de Monsieur, frère de Louis XIV et de Marie-Antoinette, a été le théâtre du coup d’État qui a vu Napoléon prendre le pouvoir en 1799. C’est aussi ici qu’il est proclamé empereur cinq ans plus tard, et qu’il épouse en secondes noces la princesse Marie-Louise d’Autriche en 1810.

Les Bains Chinois : Sur le boulevard des Italiens, lieu incontournable de promenade sous le premier Empire, se trouvaient les plus fameux bains publics parisiens de la première moitié du XIXème siècle. Véritable attraction visuelle, avec son pavillon central en forme de pagode et ses ornements de style oriental, ces Bains vite qualifiés de chinois attiraient toute la bonne société de l’époque, dont le propre frère de Napoléon. Les Bains Chinois symbolisent l’esprit de légèreté qui règne à l’époque, après les années noires qui ont suivi la Révolution française.

Le Palais du roi de Rome : En 1811, après la naissance de son fils et héritier, qui reçoit le titre de roi de Rome, Napoléon lance les travaux d’un gigantesque palais sur la colline de Chaillot, face à l’emplacement qui accueillera plus tard la Tour Eiffel. Véritable cité impériale, ce palais avait l’ambition de faire du régime de Napoléon l’égal des autres cours européennes. Mais la chute de l’Empire mettra définitivement un terme au projet.