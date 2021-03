“Coupable ou innocent” : « L’affaire Alexandra Richard », jeudi 1er avril sur RMC Story

Jeudi 1er avril à 21:05, RMC Story diffusera un nouveau volet inédit de la collection documentaire “Coupable ou innocent” qui sera consacré à l'affaire Alexandra Richard.

Dimanche 16 octobre 2016, dans le petit village de Montreuil-en-Caux, en Normandie, Alexandra Richard, une mère de famille de 39 ans vient de tirer sur son compagnon, Sébastien Gest 36 ans. Elle l’assure : c’est un accident. Elle n’a jamais eu l’intention de tuer Sébastien et a agi pour se défendre contre son compagnon alcoolique et violent. Son quotidien avec lui depuis 3 ans était un enfer : coups, insultes et menaces de mort.

Le 24 novembre dernier, l’audience débute devant la cour d’assises de la Seine-Maritime, à Rouen. Alexandra joue gros : prison ou liberté ? quelle version la justice va-t-elle retenir : accident ou meurtre ? La mère de famille, entourée des siens, va tout faire pour convaincre. Mais la justice va-t-elle la croire ?

Va-t-elle être clémente envers cette femme qui assure avoir subi un calvaire et agi pour sauver sa peau et celle de sa famille ? C’est cette histoire que vous allez découvrir au fil des témoignages inédits d’Alexandra Richard, de ses deux filles, Abigaëlle 15 ans et Enola, 18 ans, de sa mère, Patricia mais aussi des parents de Sébastien Gest et leurs avocats respectifs.

“Coupable ou innocent” : « L’affaire Alexandra Richard », jeudi 1er avril à 21:05 sur RMC Story.