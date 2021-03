« Y'a plus marqué La Poste ? », jeudi 1er avril sur France 3

A voir jeudi 1er avril à 23:25 sur France 3, « Y'a plus marqué La Poste ? », un documentaire réalisé par Antoine Roux et Yoann Gillet.

Alors que la crise des gilets jaunes a révélé au grand jour les profondes fractures de notre société, ce film, tourné il y a plusieurs mois, montre avant l'heure le sentiment de désarroi et d'abandon manifesté par les Français, notamment ceux de « la France périphérique ».

Tourné dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, terre de plaine et de montagne, à la fois urbaine et rurale, les Français y sont souvent modestes, parfois loin de tout, face à une entreprise, La Poste, en pleine mutation, partagée entre mission de service public et rentabilité.



Présente partout, mais ressentie comme absente, La Poste est désormais dans les épiceries, dans les grandes surfaces, dans les bureaux de tabac, dans tous ces endroits où d'ordinaire, il n'y a pas marqué La Poste.

Mais les bureaux de plein exercice, eux, disparaissent progressivement, laissant croire aux populations locales à un désengagement de l'Etat, pour ne pas dire un abandon.

Une lutte prend forme entre symbolisme et pragmatisme, entre fantasme et réalité, entre business et lien social.

A travers les nouvelles stratégies d'implantation dans les territoires, nous entendons battre le cœur de la France des oubliés.