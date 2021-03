« Les animaux et nous : l'amour vache » : nouvelle soirée de Martin Weill mardi 20 avril sur TMC

Mardi 20 avril à 21:15, Martin Weill sera de retour sur TMC pour une soirée inédite consacrée aux animaux. Tous les animaux : chiens, chats, vaches, lions, bouquetins, chevaux...

En 2021, la question du bien-être animal traverse toute la société. Vidéos chocs sur les conditions d’élevage, fermeture des parcs aquatiques, dénonciation de la chasse à courre... D’après un récent sondage, plus de deux tiers des Français réclament une amélioration des conditions de vie des animaux. Mais les solutions divisent. Et la question qui s’impose de plus en plus : peut-on les aimer et continuer à les enfermer, les tuer et les manger ?

Un débat de société sur lequel nous devrons tous, tôt ou tard, nous positionner. Images en immersion et témoignages à contre-courant dans ce nouveau numéro du magazine de reportages de Martin Weill.

Un document à ne pas rater le mardi 20 avril à 21:15 sur TMC !