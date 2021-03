« Pompiers de Paris: un an au cœur d’une unité d’élite », dimanche 11 avril sur M6

Pour la première fois, une unité d’élite a accepté d’entraîner un journaliste à affronter les flammes. Un document exceptionnel de “Zone Interdite” à découvrir sur M6 dimanche 11 avril à 21:05.

Il y a deux ans, le 15 avril 2019, un incendie d’une ampleur inédite ravage Notre-Dame de Paris. Pendant plus de 15 heures les Français vivent en direct la bataille du feu livrée par les pompiers de Paris pour sauver la cathédrale, un combat dantesque.

Pour la première fois cette unité d’élite a accepté d’entraîner de façon intensive un journaliste à affronter les flammes, afin de filmer au plus près ces interventions spectaculaires.

Comment se propage un incendie ? Quelles sont les techniques innovantes pour lutter contre les flammes et les fumées toxiques ? De quelle manière s’organisent les secours aux personnespour profiter de la “Golden Hour” (ces 60 minutes qui suivent un accident et qui sont déterminantes pour la survie du patient) ?

Pendant un an, l'équipe de “Zone Interdite” a vécu avec les pompiers de Paris, et partagé le rythme hors-norme de ces soldats du feu, dont certains sont aussi médecins ou infirmiers. Un quotidien fait de victoires mais aussi de coups durs et de drames.

Maëlle, 35 ans, est médecin urgentiste. Arrêts cardiaques, accidents de la route, ou même attaques terroristes: elle intervient en dernier recours, sur la ligne de crête, entre la vie et la mort. Elle est de garde 3 fois par semaine pendant 24 heures d’affilée, à ce rythme pas facile de mener de front carrière et vie personnelle, surtout avec un compagnon pompier lui aussi.

Philippe, 35 ans, est lieutenant et spécialiste des incendies. A chaque intervention, sa problématique est de secourir les victimes au plus vite, tout en préservant les chances de survie de ses troupes. Dans un immeuble en flamme, il aura entre ses mains le destin d’une centaine de personnes, sans marge d’erreur possible. Avec son équipe il devra aussi faire face à un feu de très grande ampleur: un entrepôt de 9.000 m2 transformé en gigantesque brasier.

Une existence sur la brèche que pourrait bientôt connaître Baptiste. A 18 ans, ce petit-fils d’agriculteur veut intégrer la prestigieuse brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Un rêve de gosse pour ce jeune pompier volontaire originaire de la Beauce, et qui n’a encore jamais mis les pieds dans la capitale. Il va devoir se surpasser pour réussir les épreuves éliminatoires. Dans l’espoir de revêtir l’uniforme qui fera la fierté de sa famile.