« La face cachée de la bible », mardi 6 avril sur RMC Story

Georges Biard, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Mardi 6 avril à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera de suivre un nouveau numéro de la collection documentaire “La face cachée de” : « La face cachée de la bible ».

Et si une ancienne version de la Bible renfermait un code caché ? Découvrez dans ce documentaire les plus anciens textes de la Bible hébraïque.

Cette ancienne version contient des mots et des caractères perdus dont les traductions n’existent pas. Timothy Smith, un marchand d’antiquités, pense y avoir trouvé un code complexe, qui ne serait pas discernable dans les bibles ultérieures, et qui comprend des prédictions étonnamment précises et de mystérieuses prophéties qui viennent juste de se réaliser.

La Bible aurait-elle anticipé tous ces événements ?