“Enchères mécaniques” : Jaguar XKR & Alfa Roméo Giulia, mardi 6 avril sur RMC Découverte

A suivre sur RMC Découverte mardi 6 avril à 21:05, le quatrième épisode de la série “Enchères mécaniques” avec Philippe Lellouche.

Aujourd'hui, ce sont deux soeurs, Tatiana et Laura, qui se rendent au Old Star Garage au volant d'une Jaguar XKR. Cette voiture appartenait à leur père et elles cherchent un nouveau propriétaire qui saura bien s'occuper d'elle. Mais cette voiture n'a pas roulé depuis longtemps et une grosse révision par Florian et son équipe va être nécessaire pour que les soeurs en tirent le meilleur prix aux enchères.

En parallèle, l'Alfa Roméo Giulia Spider d'André est un spécimen, cette voiture a été préparée pour faire de la course, avec des équipements de rigueur. Aujourd'hui André souhaite s'en séparer, mais un dilemme se pose pour Philippe, Florian et Maxime : pour la vendre aux enchères faut-il continuer la transformation de cette Alfa en voiture de course ?