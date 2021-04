A découvrir jeudi 8 avril à 21:05 sur RMC Découverte, le 2ème épisode de la nouvelle saison de “Top Gear”. Cette semaine, la chaîne vous propose une spéciale « 4 fantastiques ».

C’est une injustice pour les super-héros. A part Batman, certains personnages aux pouvoirs incroyables n’ont pas leur propre voiture aux capacités toutes aussi hors-normes.

C’est à partir de cette réflexion que les quatre animateurs ont imaginé quelle serait la voiture idéale pour Hulk (Philippe Lellouche), Antman (Le Tone), Spider-Man (Luc Alphand) et La Torche (Bruce Jouanny).

Tour à tour, les animateurs vont devoir démontrer que leur voiture est bien l’arme absolue… Un épisode tout feu tout flamme !

Pendant ce temps, Le Tone veut tout plaquer et commence une vie de vendeur de glace, en camion. Mais Bruce, qui veut lui changer les idées, lui suggère une autre utilisation de son foodtruck : une course tout en préparant une succulente recette… évidemment ! Mais pour ce défi loufoque, ils vont avoir besoin de l’aide de véritables chefs : Merouane Bounekraf et Adrien Cachot de l’émission culte Top Chef.

Dans cet épisode, Sandy Heribert, journaliste sportive et animatrice sur AutoMoto et Jean Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, seront les grands invités pour défier le célèbre chrono sur la nouvelle piste off road !